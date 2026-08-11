कौन हैं कोमल स्वर्णकार? गोविंदा संग अफेयर की खबरों के बाद अचानक सुर्खियों में आई एक्ट्रेस

Who is Komal Swarnkar: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर वन' यानी गोविंदा (Govinda) इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन किसी फिल्म के कारण नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ और कथित अफेयर की खबरों को लेकर। जी हां! उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कई बार गोविंदा के अफेयर्स को लेकर मीडिया के सामने दावे करती आई हैं। जिसपर गोविंदा भी जवाब दे चुके हैं और सभी खबरों पर विराम भी लगा चुके हैं। लेकिन फिर अचानक गोविंदा को अपनी नई को-स्टार कोमल (Komal) के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर दोनों के अफेयर की अटकलें तेजी से फैलने लगीं। अब अफेयर की खबरों के बीच आइये जानते बैं कि आखिर गोविंदा के साथ दिखने वाले यह एक्ट्रेस कौन हैं?