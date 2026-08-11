कार एक्सीडेंट के बाद ए.आर. रहमान के बेटे अमीन ने दिया पहला बयान, बोले- मैं पैसेंजर सीट पर बैठा था

खतीजा ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "आपकी सभी शुभकामनाओं, प्रार्थनाओं और चिंता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा से अमीन सुरक्षित है और ठीक है। मैं यह भी साफ करना चाहूंगी कि असल में क्या हुआ था, क्योंकि इस घटना के बारे में कुछ गलत रिपोर्ट आई हैं। अमीन एयरपोर्ट जा रहा था, पैसेंजर सीट पर बैठा था, जबकि उसका दोस्त गाड़ी चला रहा था। उनके आगे दूसरी गाड़ी का ड्राइवर सिग्नल रेड होने के बावजूद आगे बढ़ गया, जिससे छोटी सी टक्कर हो गई। भगवान की कृपा से, अमीन, उसका दोस्त और दूसरी गाड़ी में बैठा आदमी सभी सुरक्षित हैं।"