दाऊद इब्राहिम की दुबई पार्टी को लेकर कुमार सानू ने किया खुलासा, बोले- अनु मलिक लेकर गए थे वहां

कुमार सानू ने आगे एक और खुलासा किया। उन्होंने बताया, "एक बार फिर मुझे पैसे मांगने के लिए एक आदमी का फोन आया था और मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा लेकिन अगर कुछ काम हो तो बताएं। इसमें छुपाने वाली कभी कोई बात नहीं रही। उस समय महाराष्ट्र में कौन सी सरकार थी याद नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया था और पूछा गया था कि आप अबू सलेम का शो करने जा रहे हैं? तब मैंने हां में जवाब दिया था और उनसे पूछा था कि आप बताएं मैं क्या कर सकता हूं? तब पुलिस ने मुझे मना किया तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लीजिए और मुझे सिक्योरिटी दे दीजिए। अगर उन्होंने मुझे गोली मार दी तो मैं क्या करूंगा?"