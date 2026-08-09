‘मैं जीना नहीं चाहता था,’ मां के निधन से टूट गए थे गोविंदा, सालों बाद दर्द किया बयां

Govinda On His Mothers Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा ने अपनी जिंदगी के उस बेहद मुश्किल दौर को याद किया है, जब उनकी मां और दिग्गज गायिका-अभिनेत्री निर्मला देवी के निधन ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। गोविंदा अपनी मां के बेहद करीब थे और उनके जाने के बाद लंबे समय तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। ANI से बात करते हुए अभिनेता ने बताया कि मां की मौत के बाद वह नर्मदा नदी तक पहुंच गए थे और उस समय उनका मानसिक हालात बेहद खराब था।