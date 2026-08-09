‘मैं वैष्णो देवी माता से बहुत नाराज हूं’, अभिनेत्री जयति भाटिया ने वैष्णो देवी यात्रा पर क्यों कही ये बात?

जयति भाटिया ने पंकज शर्मा के साथ एक बातचीत के दौरान बताया कि जब से उन्हें वैष्णो देवी के बारे में समझ आई, तभी से उनके मन में माता के दर्शन करने की इच्छा रही है। इसके पीछे उनके बचपन की एक खूबसूरत याद भी जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि स्कूल के दिनों में उनकी कुछ दोस्त वैष्णो देवी की यात्रा पर जाया करती थीं। वहां से लौटने के बाद दोस्त उनके लिए प्रसाद के तौर पर सूखे सेब और अखरोट लेकर आती थीं। जयति के लिए ये चीजें सिर्फ प्रसाद नहीं थीं, बल्कि उनके मन में वैष्णो देवी धाम को लेकर एक खास आकर्षण पैदा करने वाली यादें थीं।