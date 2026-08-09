‘मैं वैष्णो देवी माता से बहुत नाराज हूं’, अभिनेत्री जयति भाटिया ने वैष्णो देवी यात्रा पर क्यों कही ये बात?

जयति भाटिया ने वैष्णो देवी यात्रा पर कही ये बात ( फोटो सोर्स- Instagram/simplypankaj)
Jayati Bhatia On Vaishno Devi Temple Yatra: टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री जयति भाटिया ने वैष्णो देवी माता को लेकर अपने मन की एक ऐसी बात साझा की है, जिसने उनके फैंस का ध्यान खींच लिया। अभिनेत्री ने बताया कि बचपन से ही उनके मन में वैष्णो देवी के दर्शन करने की इच्छा रही है, लेकिन कई बार कोशिश के बावजूद उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। यही वजह है कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह वैष्णो देवी माता से बहुत नाराज हैं।
जयति भाटिया टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं। खास तौर पर ‘ससुराल सिमर का’ में उनके किरदार ने दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई। हालांकि, इस बार चर्चा उनके किसी टीवी शो या किरदार को लेकर नहीं, बल्कि वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी उनकी एक दिलचस्प बात को लेकर हो रही है।
जयति भाटिया ने पंकज शर्मा के साथ एक बातचीत के दौरान बताया कि जब से उन्हें वैष्णो देवी के बारे में समझ आई, तभी से उनके मन में माता के दर्शन करने की इच्छा रही है। इसके पीछे उनके बचपन की एक खूबसूरत याद भी जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि स्कूल के दिनों में उनकी कुछ दोस्त वैष्णो देवी की यात्रा पर जाया करती थीं। वहां से लौटने के बाद दोस्त उनके लिए प्रसाद के तौर पर सूखे सेब और अखरोट लेकर आती थीं। जयति के लिए ये चीजें सिर्फ प्रसाद नहीं थीं, बल्कि उनके मन में वैष्णो देवी धाम को लेकर एक खास आकर्षण पैदा करने वाली यादें थीं।
धीरे-धीरे उनके मन में भी यह इच्छा मजबूत होती चली गई कि वह खुद माता रानी के दरबार में जाएं, वहां दर्शन करें और उस आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करें, जिसके बारे में उन्होंने अपने दोस्तों से सुना था।
जयति भाटिया ने बताया कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी वैष्णो देवी जाने की कोशिश नहीं की। उनके मुताबिक, कई मौकों पर ऐसा हुआ जब उनकी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वह वहां नहीं जा सकीं।
अभिनेत्री ने बताया कि ‘ससुराल सिमर का’ के दौरान भी वैष्णो देवी से उनका एक अलग तरह का कनेक्शन बना। शो के पहले सीजन की शूटिंग वैष्णो देवी में हुई थी, लेकिन उस समय वह मुंबई का ट्रैक संभाल रही थीं। यानी जब उनके साथी कलाकार और शो की टीम वैष्णो देवी में शूटिंग कर रही थी, तब जयति मुंबई में ही अपने हिस्से का काम कर रही थीं। इसके बाद शो के दूसरे सीजन की टीम भी वैष्णो देवी गई। लेकिन उस समय भी जयति शूटिंग के लिए वहां नहीं पहुंच सकीं। इस तरह उनकी इच्छा एक बार फिर अधूरी रह गई।
जयति ने अपनी बात बताते हुए कहा कि शादी के बाद भी उनके परिवार और आसपास के कई लोग वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं। उनके मुताबिक, परिवार के लोग घूम-घामकर माता रानी के दर्शन कर आए, लेकिन वह खुद अभी तक वहां नहीं पहुंच सकीं।
यही वजह है कि अभिनेत्री ने बेहद सहज और मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें लगता है जैसे माता रानी उनसे नाराज हैं। हालांकि, उनके शब्दों के पीछे नाराजगी से ज्यादा एक भक्त की वह मासूम इच्छा दिखाई देती है, जो लंबे समय से अपने आराध्य के दर्शन का इंतजार कर रही है।
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