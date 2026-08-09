‘ब्रेस्टफीडिंग आसान नहीं होती’, मां बनने के बाद अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने साझा किया अनुभव

दिव्यांका और विवेक दहिया ने इस साल मई में जुड़वा बेटों का स्वागत किया था। इसके बाद से दोनों अपने पैरेंटहुड के अनुभवों को लेकर कई बार चर्चा में रहे हैं। दिव्यांका का ये खुलासा इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने ग्लैमर की दुनिया से अलग मां बनने के बाद आने वाली वास्तविक चुनौतियों को सामने रखने की कोशिश की है। उनकी बात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि मातृत्व को सिर्फ खूबसूरत अनुभव के तौर पर देखने के बजाय उससे जुड़ी परेशानियों पर भी खुलकर बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए।