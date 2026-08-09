9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

नेहा बोरा पर स्याही फेंकने पर अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने दिया रिएक्शन, बोलीं- पीएम मोदी को अभद्र गालियां देने से नहीं चूकते

Devoleena Bhattacharjee On Jharkhand Student Protest: अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने झारखंड में हो रहे छात्रों के आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नेहा बोरा पर स्याही फेंकने को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Aug 09, 2026

Jharkhand Student Protest

देवोलीना भट्टाचार्जी ने नेहा बोरा पर स्याही फेंकने पर दिया रिएक्शन ( फोटो सोर्स- ANI)

Jharkhand Student Protest: झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए विवाद को लेकर टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभिनेत्री ने प्रदर्शन के तरीके और इसे राजनीतिक नजरिए से देखने वालों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर छात्र आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों का भी जिक्र किया।

झारखंड के छात्र आंदोलन पर देवोलीना ने कही ये बात

दरअसल, झारखंड में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और झारखंड की राज्य अध्यक्ष विभा पुष्प दीप पर कथित तौर पर स्याही फेंकने की घटना सामने आई। पुलिस ने मामले में अमरनाथ पांडे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी बात रखी। अभिनेत्री ने कहा कि छात्रों की समस्याओं और NEET जैसे मुद्दों से अलग किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या उनकी दिवंगत मां के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

'हर जगह राजनीतिक एजेंडा नहीं चलता'

देवोलीना ने अपने पोस्ट में झारखंड के प्रदर्शन को दूसरे राजनीतिक प्रदर्शनों से अलग बताया। उनका कहना था कि हर आंदोलन के पीछे किसी राजनीतिक एजेंडे को तलाशना सही नहीं है। अभिनेत्री ने खास तौर पर प्रदर्शन में शामिल छात्रों की परिस्थितियों का जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्र बारिश के बीच भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी आधार पर उन्होंने लोगों से इस आंदोलन को उसके मुद्दों और छात्रों की स्थिति के संदर्भ में देखने की अपील की।

स्याही फेंकने की घटना के बाद बढ़ा विवाद

रांची में हुए विधानसभा मार्च के दौरान कथित तौर पर कुछ लोग जुलूस में शामिल हुए और AISA नेताओं के साथ अभद्रता करते हुए उन पर स्याही फेंकी। घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। सुरक्षाकर्मियों ने हस्तक्षेप कर एक युवक को पकड़ लिया।

पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान अमरनाथ पांडे के रूप में हुई और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया।

छात्र संगठनों ने भी जताई नाराजगी

घटना के बाद इंकलाबी नौजवान सभा यानी RYA की ओर से भी इसकी निंदा की गई। संगठन ने इसे छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश बताया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। संगठन की ओर से यह भी कहा गया कि राजनीतिक या वैचारिक असहमति का समाधान हिंसा या हमले के बजाय बातचीत और लोकतांत्रिक बहस के जरिए होना चाहिए।

फिलहाल, देवोलीना भट्टाचार्जी के बयान के बाद झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा और तेज हो गई है। अभिनेत्री के इस रिएक्शन ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि छात्रों के आंदोलनों को उनके वास्तविक मुद्दों के आधार पर देखा जाना चाहिए या उन्हें राजनीतिक नजरिए से भी परखा जाना चाहिए।

‘तहलका’ के फाउंडर तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले पर बनेगी फिल्म, विशाल भारद्वाज की बढ़ी दिलचस्पी

ये भी पढ़ें
 Tarun Tejpal Rape Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Aug 2026 10:58 am

Published on:

09 Aug 2026 10:58 am

Hindi News / Entertainment / नेहा बोरा पर स्याही फेंकने पर अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने दिया रिएक्शन, बोलीं- पीएम मोदी को अभद्र गालियां देने से नहीं चूकते

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

नेहा बोरा पर स्याही फेंकने पर अभिनेता प्रकाश राज ने दिया रिएक्शन, झारखंड छात्र आंदोलन पर कही ये बात

Prakash Raj On Neha Bora Ink Controversy
मनोरंजन

‘गालियां पड़ रही हैं, जुर्म चुपचाप सह रहे हैं” PM मोदी का वीडियो रुपाली गांगुली ने किया शेयर

Rupali Ganguly share pm narendra modi video talk abuse language democracy
TV न्यूज

‘दर्द में गा रहा हूं’, सर्जरी कराते हुए सोनू निगम ने गाया मोहम्मद रफी का गाना, ऑपरेशन थिएटर से जारी किया वीडियो

Sonu Nigam Health Update, Sonu Nigam Surgery, Sonu Nigam Latest News, Sonu Nigam Health News, Sonu Nigam Surgery Video, Sonu Nigam Operating Theatre, Sonu Nigam Singing Video, Sonu Nigam Mohammed Rafi Song, Sonu Nigam Suhani Raat Dhal Chuki
बॉलीवुड

‘पैसा चाहिए, पैसा मेरे पीछे चलता है’ वाले अपने वीडियो पर रवि किशन ने तोड़ी चुप्पी, BJP के पोस्ट को किया शेयर

Ravi kishan reacts his viral meme money follows my brother bjp post reshare
मनोरंजन

‘मुझे Taylor Swift से नफरत है’, डोनाल्ड ट्रंप के पुराने बयान पर मचा घमासान, व्हाइट हाउस से हटे पॉप सिंगर के गाने

Donald Trump-Taylor Swift Controversy
हॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.