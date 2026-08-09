नेहा बोरा पर स्याही फेंकने पर अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने दिया रिएक्शन, बोलीं- पीएम मोदी को अभद्र गालियां देने से नहीं चूकते

Jharkhand Student Protest: झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए विवाद को लेकर टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभिनेत्री ने प्रदर्शन के तरीके और इसे राजनीतिक नजरिए से देखने वालों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर छात्र आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों का भी जिक्र किया।