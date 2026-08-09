गोविंदा की फिल्म के डायरेक्टर शकील नूरानी हुए गिरफ्तार, अभिनेत्री के साथ दुष्कर्म और धमकाने का आरोप

शकील नूरानी को सबसे ज्यादा पहचान साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'जोरू का गुलाम' से मिली। फिल्म में गोविंदा और ट्विंकल खन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे। नूरानी ने इस फिल्म के निर्देशन के साथ इसके निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाली थी। इससे पहले उन्होंने 1999 में आई 'बड़े दिलवाला' का निर्देशन किया था, जिसमें सुनील शेट्टी और परेश रावल जैसे कलाकार नजर आए थे। इसके अलावा वह 'श्रीमान आशिक' और 'तेजाब- द एसिड ऑफ लव' जैसी फिल्मों से भी जुड़े रहे।