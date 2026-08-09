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‘मुझे Taylor Swift से नफरत है’, डोनाल्ड ट्रंप के पुराने बयान पर मचा घमासान, व्हाइट हाउस से हटे पॉप सिंगर के गाने

Taylor Swift Songs Removed From White House: पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक पुराने विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। बता दें, व्हाइट हाउस से हाल ही में पॉप सिंगर के गाने हटा दिए गए है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 09, 2026

Donald Trump-Taylor Swift Controversy

डोनाल्ड ट्रंप और टेलर स्विफ्ट का पुराना विवाद चर्चाओं में (फोटो सोर्स- IMDb)

Donald Trump-Taylor Swift Controversy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट के बीच पुराना राजनीतिक मतभेद एक बार फिर सुर्खियों में है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में ट्रंप कैंपेन और व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए कुछ वीडियो से टेलर स्विफ्ट के गाने हटा दिए गए हैं। खास बात ये है कि हाल के दिनों में ट्रंप समर्थक सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी आवाज और गानों का इस्तेमाल किया गया था।

ट्रंप कैंपेन ने किए थे टेलर के गानों का इस्तेमाल

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप कैंपेन ने पिछले हफ्ते अपने टिकटॉक अकाउंट पर टेलर स्विफ्ट के दो गानों से जुड़े कंटेंट का इस्तेमाल किया था। एक वीडियो में उनके कई लोकप्रिय गानों के नामों और बोल से जुड़े शब्दों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया गया था। हालांकि, बाद में इन पोस्ट में इस्तेमाल किए गए टेलर के गाने हटा दिए गए।

टेलर स्विफ्ट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच राजनीतिक मतभेद कोई नई बात नहीं है। साल 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान स्विफ्ट ने ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन किया था। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर स्विफ्ट के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी।

2020 में भी ट्रंप पर साधा था निशाना

टेलर स्विफ्ट इससे पहले भी ट्रंप की नीतियों और राजनीतिक रुख को लेकर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कर चुकी हैं। 2020 के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप पर निशाना साधा था। इसके बाद दोनों के बीच राजनीतिक दूरी और स्पष्ट हो गई।

2024 में कमला हैरिस के समर्थन के बाद ट्रंप ने भी स्विफ्ट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि वह टेलर स्विफ्ट को पसंद नहीं करते। इसके बाद भी दोनों के बीच यह राजनीतिक विवाद समय-समय पर चर्चा में आता रहा है।

व्हाइट हाउस भी कर चुका है गानों का इस्तेमाल

रिपोर्ट के मुताबिक, टेलर स्विफ्ट के गानों का इस्तेमाल केवल ट्रंप कैंपेन तक सीमित नहीं रहा। व्हाइट हाउस की ओर से भी अलग-अलग मौकों पर उनके संगीत को सोशल मीडिया वीडियो में शामिल किया गया।

ऐसे ही एक वीडियो में अंतरिक्ष मिशन से जुड़े कार्यक्रम के दौरान टेलर का गाना इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई थी। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन के सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में कई लोकप्रिय कलाकारों के गानों का इस्तेमाल राजनीतिक और सरकारी गतिविधियों से जुड़े वीडियो में किया जाता रहा है।

कई कलाकारों ने जताई आपत्ति

ट्रंप प्रशासन की ओर से लोकप्रिय गानों के इस्तेमाल को लेकर पहले भी कलाकारों की नाराजगी सामने आती रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, सबरीना कारपेंटर और एरियाना ग्रांडे समेत कई कलाकारों ने ट्रंप प्रशासन से उनके संगीत का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है।

टेलर स्विफ्ट की ओर से फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई ताजा प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। व्हाइट हाउस और स्विफ्ट के प्रतिनिधि की ओर से भी रिपोर्ट प्रकाशित होने तक तत्काल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई थी।

फिलहाल टेलर स्विफ्ट के गानों को ट्रंप कैंपेन और व्हाइट हाउस के कुछ सोशल मीडिया वीडियो से हटाए जाने की वजह को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में ये मामला एक बार फिर संगीत, कॉपीराइट और अमेरिकी राजनीति के बीच रिश्ते को लेकर चर्चा में आ गया है।

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Updated on:

09 Aug 2026 12:25 pm

Published on:

09 Aug 2026 12:24 pm

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