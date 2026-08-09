‘मुझे Taylor Swift से नफरत है’, डोनाल्ड ट्रंप के पुराने बयान पर मचा घमासान, व्हाइट हाउस से हटे पॉप सिंगर के गाने

Donald Trump-Taylor Swift Controversy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट के बीच पुराना राजनीतिक मतभेद एक बार फिर सुर्खियों में है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में ट्रंप कैंपेन और व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए कुछ वीडियो से टेलर स्विफ्ट के गाने हटा दिए गए हैं। खास बात ये है कि हाल के दिनों में ट्रंप समर्थक सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी आवाज और गानों का इस्तेमाल किया गया था।