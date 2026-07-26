कौन हैं सिंगर कैटी पेरी? जिन्होंने व्हाइट हाउस के TikTok वीडियो पर उठाया सवाल, निकाली अपनी भड़ास

Katy Perry White House Firework song controversy: मशहूर सिंगर कैटी पेरी (Katy Perry) बेहद गुस्से में नजर आई हैं। उन्होंने अपने फेमस गाने 'फायरवर्क' (Firework) का इस्तेमाल सैन्य हमलों के वीडियो में करने पर अमेरिका के व्हाइट हाउस (White House) की कड़ी आलोचना की है। कैटी पेरी ने साफ किया है कि उनके इस सुपरहिट गाने का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना किया गया है, जो इस गाने के मूल संदेश और भावना से पूरी तरह अलग है। आइये जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला...