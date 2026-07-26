‘लीगल एक्शन लो’ आरक्षण पर वायरल पोस्ट से जुड़ा नाम तो भड़के विजय वर्मा, किया खंडन, फैंस ने दिए सुझाव

Vijay Varma On Reservation post:बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा (Vijay Varma) इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनका एक तेजी से पोस्ट वायरल हो रहा था जिसमें आरक्षण और विशेषाधिकार (Reservation & Privilege) से जुड़ी कुछ लाइन लिखी थी और दावा किया जा रहा थखा कि वह विजय वर्मा ने लिखी है। इंटरनेट पर यह पोस्ट तेजी से फैल रही थी और कई यूजर्स ने बिना पुष्टि किए मान लिया कि यह विजय वर्मा के विचार हैं। स्थिति को बिगड़ता देख विजय वर्मा ने तुरंत सामने आकर सफाई दी और इस भ्रामक खबर का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वो सब उन्होंने नहीं लिखा है। जिसपर अब उनके फैंस कमेंट कर रहे हैं। आइये जानते हैं आखिर उस पोस्ट में क्या था?