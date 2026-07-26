‘बेटे, मुझसे औकात में रहना’ अमाल मलिक ने संगीतकार तनिष्क बागची वाले पोस्ट हटाए, दी चेतावनी

अमाल मलिक ने 26 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक नया बयान जारी करते हुए साफ किया कि उन्होंने अपने ट्वीट्स को सिर्फ आर्काइव किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अपने एक भी शब्द से पीछे नहीं हट रहे हैं और जो "जरूरी काम" था, वह पहले ही हो चुका है। अमाल ने लिखा, ट्वीट्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिलीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी टाइमलाइन से कचरा हटाना है। यह फ़सला इस साफ बात से आया है कि मैंने जरूरी काम किया है और इस चूहे को उसकी जगह वापस भेज दिया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले कुछ दिनों में इस एहसान फरामोश इंसान के बारे में जो कुछ भी कहा है, मैं उस पर कायम हूं और मैं अपनी बातें वापस नहीं ले रहा हूं, बस पोस्ट्स को यहां आर्काइव कर रहा हूं।"