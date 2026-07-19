Yash Raj Films official statements Tanishk Bagchi deleted post: सिनेमाघरों में रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली फिल्म 'सैयारा' (Saiyaara) एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह फिल्म की कमाई नहीं, बल्कि इसके सुपरहिट टाइटल ट्रैक को लेकर खड़ा हुआ एक बड़ा विवाद है। फिल्म की पहली एनिवर्सरी के मौके पर यह गाना उस वक्त विवादों के घेरे में आ गया, जब इसके मुख्य म्यूजिक कंपोजर तनिष्क बागची (Tanishq Bagchi) ने यशराज फिल्म्स (YRF) पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि साल का सबसे बड़ा हिट गाना देने के बाद भी उन्हें इस गाने की रॉयल्टी का करीब ₹8 लाख अब तक नहीं मिला है। इसके तुरंत बाद इस दावे पर यशराज फिल्म्स ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद तनिष्क ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। आइये जानते हैं पूरा मामला...