नितेश तिवारी की 'रामायण' में भारतीय सिनेमा के कई बड़े कलाकार शामिल हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। वहीं, यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं और सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभाएंगे। फिल्म में रवि दुबे लक्ष्मण, लारा दत्ता कैकेयी, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा, काजल अग्रवाल मंदोदरी और अरुण गोविल राजा दशरथ की भूमिका में दिखाई देंगे। इसके अलावा विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे और मोहित रैना भी फिल्म का हिस्सा हैं।