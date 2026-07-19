आखिरकार कुशाल टंडन ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने निखिल चिनप्पा से धक्का लगने के लिए माफी मांगी। इसके बाद वंशज सिंह से भी बात की और दोनों ने अपने मतभेद खत्म करने का फैसला किया। कुशाल ने कहा कि उनके मन में वंशज के लिए कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है और वह उन्हें छोटे भाई की तरह देखते हैं। दोनों के गले मिलने के साथ यह विवाद खत्म हुआ और शो में एक भावुक पल देखने को मिला। फिलहाल 'अलायंस' में जहां एक ओर रिश्तों की नई शुरुआत देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर विवाद और इमोशनल पल भी दर्शकों को लगातार बांधे हुए हैं।