सीमा सजदेह से तलाक के 4 साल बाद सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा- चार बार वह घर आती है, चाबी भी उनके पास है

शो के दौरान सोहेल ने अपने जीवन के मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था और वह अलग मानसिक स्थिति में थे। उन्होंने माना कि कुछ गलत व्यवहार की वजह से उन्होंने उस इंसान को खो दिया, जिससे वह बहुत प्यार करते थे। वहीं, शो में एंट्री के दौरान सीमा सजदेह ने भी कहा कि उनके और सोहेल के बीच काफी मतभेद रहे हैं, लेकिन अब दोनों इस मंच पर एक खेल खेलने आए हैं।