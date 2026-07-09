नेशनल टीवी पर सोहेल खान ने पूर्व पत्नी सीमा सजदेह से मांगी माफी? बोले- मैं ही अपनी गलती मानता हूं

Sohail Khan On Seema Sajdeh In Alliance: बॉलीवुड के अभिनेता-प्रोड्यूसर सोहेल खान इन दिनों प्राइम के शो अलायंस का हिस्सा हैं। सोहेल शो में कुछ दिन पहले ही वाइल्ट कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आए हैं। सोहेल खान के बाद अब उनकी पूर्व पत्नी भी शो का हिस्सा बन चुकी हैं। नई अलाय बनकर सीमा सजदेह ने भी शो में एंट्री कर ली है। हालांकि अभी एपिसोड आना बाकी है लेकिन प्रोमो में दो नई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नजर आते हैं। इसी बीच सोहेल खान का एक्स वाइफ सीमा सजदेह को देखकर अब रिएक्शन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।