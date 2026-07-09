कीड़े के काटने के बाद अभी भी खतरे से बाहर नहीं हुए अभिनेता राजेश शर्मा, डॉक्टरों ने दिया हेल्थ अपडेट

Rajesh Sharma Hospitalised After Insect Bite: हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने-माने अभिनेता राजेश शर्मा इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। अभिनेता की तबीयत एक कथित कीड़े के काटने के बाद बिगड़ गई, जिसके कारण उनके पैर में तेजी से संक्रमण फैल गया। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है।