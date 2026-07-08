जब ऋषि कपूर ने नीतू कपूर को किया था खूब परेशान, ‘जहरीला इंसान’ के सेट से शुरू हुई थी लव स्टोरी

कहा जाता है कि अपनी पहली फिल्म 'जहरीला इंसान' में साथ काम करते समय ऋषि ने नीतू को बहुत परेशान किया था। जब नीतू अपना मेकअप पूरा कर लेती थीं, तो ऋषि उनके चेहरे पर काजल लगा देते थे। जाहिर है, नीतू को गुस्सा आता था, लेकिन धीरे-धीरे इसी मजाकिया नेचर वाले ऋषि कपूर ने उनका दिल जीत लिया। एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने कहा था, "मुझे याद है कि उस समय मेरी अपनी गर्लफ्रेंड से बहस हो गई थी और मेरा दिल टूट गया था। उसे वापस पाने की कोशिश में, मैंने 'जहरीला इंसान' की शूटिंग के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड को टेलीग्राम लिखने में नीतू की मदद ली थी।"