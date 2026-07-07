‘दादी ने कटे हुए पैर का कराया अंतिम संस्कार’, पूजा भट्ट ने सुनाया हैरान कर देने वाला किस्सा

पूजा भट्ट ने आगे बताया कि उनकी दादी (अर्मेनियाई और अंग्रेज-आयरिश मूल की थीं, इसलिए उनकी जिद को पूरा करने के लिए हमें चर्च जाना पड़ा. उन्होंने बताया, "हमें सेंट एंड्रयूज चर्च जाना पड़ा, जहां उनके पैर को दफनाया जा रहा था और मेरी दादी भी वहां मौजूद थीं। हम सब सोच रहे थे, 'ये क्या हो रहा है? ये तो अंतिम दिन की तैयारी जैसा लग रहा है।'" असल में वो सबको देख रही थीं और नोट्स ले रही थीं। ये अजीब मजाक जैसा लग रहा था। इस दौरान वो सबके हाव-भाव देख रही थीं कि हम सब कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कौन आया है और कौन नहीं। हममें से कई लोग एक-दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे सोच रहे हों, 'हम यहां आखिर कर क्या रहे हैं?'"