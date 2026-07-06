Manjot Singh Birthday: बॉलीवुड में मनजोत सिंह ने इतनी कम उम्र में कैसे बनाई पहचान? जानिए राज की बात

पहली ही फिल्म से चमके मनजोत सिंह। मिला था फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड (इमेज सोर्स: ANI)
Oye Lucky Lucky Oye Actor Manjot Singh Birthday: बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सहायक भूमिकाओं से शुरुआत कर अपनी अलग पहचान बनाई। इन्हीं नामों में अभिनेता मनजोत सिंह भी शामिल हैं। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और सहज अभिनय के दम पर उन्होंने युवाओं के बीच खास जगह बनाई है। 7 जुलाई 1992 को नई दिल्ली में जन्मे मनजोत सिंह आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आइए जानते हैं उनके करियर और निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें।
मनजोत सिंह का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता परमजोत सिंह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और बिजनेसमैन हैं, जबकि उनकी मां अमृत कौर सिंह गृहिणी हैं। शुरुआती पढ़ाई भी उन्होंने दिल्ली से ही पूरी की।
मनजोत ने साल 2008 में निर्देशक दिबाकर बनर्जी की फिल्म 'ओए लकी! लकी ओए!' से बॉलीवुड में कदम रखा। पहली ही फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहा गया और उन्हें फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड ‘सर्वश्रेष्ठ अभिनेता’ से सम्मानित किया गया। इतनी कम उम्र में पहली फिल्म के लिए यह सम्मान मिलना उनके करियर का बड़ा पड़ाव साबित हुआ।
पहली फिल्म की सफलता के बाद मनजोत सिंह ने कई फिल्मों में काम किया और अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीता। खासकर 'फुकरे' सीरीज में निभाया गया उनका किरदार काफी लोकप्रिय हुआ।
इसके अलावा उन्होंने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर', 'फुकरे रिटर्न्स', 'ड्रीम गर्ल', 'ड्रीम गर्ल 2', 'फुकरे 3', 'वाइल्ड वाइल्ड पंजाब', 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो', 'किस किसको प्यार करूं 2', 'उड़ान' और 'सपनों की रानी' जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। अलग-अलग किरदार निभाने के बावजूद उनकी कॉमिक टाइमिंग हमेशा दर्शकों को पसंद आई।
फिल्मों के अलावा मनजोत सिंह ने छोटे पर्दे पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने लोकप्रिय स्टंट आधारित रियलिटी शो 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' के तीसरे सीजन में बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया। यहां भी उनके आत्मविश्वास और प्रदर्शन की चर्चा हुई।
आज मनजोत सिंह उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के अपने अभिनय और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई। खासकर कॉमेडी और युवा किरदारों में उनकी स्वाभाविक अदाकारी ने उन्हें दर्शकों का पसंदीदा कलाकार बना दिया है।
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