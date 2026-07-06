Manjot Singh Birthday: बॉलीवुड में मनजोत सिंह ने इतनी कम उम्र में कैसे बनाई पहचान? जानिए राज की बात

Oye Lucky Lucky Oye Actor Manjot Singh Birthday: बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सहायक भूमिकाओं से शुरुआत कर अपनी अलग पहचान बनाई। इन्हीं नामों में अभिनेता मनजोत सिंह भी शामिल हैं। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और सहज अभिनय के दम पर उन्होंने युवाओं के बीच खास जगह बनाई है। 7 जुलाई 1992 को नई दिल्ली में जन्मे मनजोत सिंह आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आइए जानते हैं उनके करियर और निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें।