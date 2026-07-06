भारत में OTT से ‘सतलुज’ के हटने के बाद बोले दिलजीत दोसांझ, ‘राजस्थान के गुरुद्वारे में दिखाई गई फिल्म, इसकी खुशी’

दिलजीत दोसांझ ने फिल्म के हटने के बाद इंस्टाग्राम पर अपने लाइव का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटने के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मुझे पहले से अंदाजा था कि फिल्म के रिलीज होते ही कोई ना कोई बवाल होगा ही। हालांकि मुझे लग रहा था कि इसे लेकर विवाद सोमवार को होना शुरू होगा और शायद ऑफिस खुलने बाद सोमवार को ही फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटे लेकिन इसे रविवार को ही हटा दिया गया। दिलजीत ने कहा कि यही वजह थी कि हमने इस फिल्म का ज्यादा प्रमोशन भी नहीं किया।