बॉक्स ऑफिस की सफलता से लेकर फैमिली की खुशियों तक, 41वें बर्थडे पर रणवीर सिंह के ‘Dhurandhar Year’ की एक झलक

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर के करियर में दिसंबर 2025 ने सब कुछ बदल दिया। 'धुरंधर' सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, बल्कि ये एक जबरदस्त घटना बन गई। फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े, भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, कुछ ही हफ्तों में दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया और रणवीर को एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के टॉप पर पहुंचाया। बता दें कि ये फिल्म की ये सक्सेस उनके करियर की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी और इसने उनके लिए आगे और बड़े अवसरों के रास्ते खोल दिए।