क्या आमिर खान से शादी के लिए गौरी स्प्रैट ने अपनाया इस्लाम? वायरल दावों का सच आया सामने

बता दें, आमिर खान की पहली शादी Reena Dutta से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे Ira Khan और Junaid Khan हैं। इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माता Kiran Rao से शादी की। दोनों का एक बेटा Azad Rao Khan है। साल 2021 में दोनों ने अलग होने की घोषणा की थी, लेकिन आज भी बेटे की परवरिश और कामों में साथ नजर आते हैं। दरअसल, रीना दत्ता और किरण राव ने भी शादी के बाद इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। यही वजह है कि गौरी स्प्रैट को लेकर भी केवल सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जा सकता।