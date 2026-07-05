14 साल का अंतर, दो साल से डेटिंग, आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट संग ऐसे शुरू हुई लवस्टोरी

Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding: आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी की पहली तस्वीर आते ही अब हर तरफ उनकी चर्चाएं होने लगी हैं। 14 साल छोटी गौरी संग शादी के बाद आमिर की लवस्टोरी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं।



इस शादी में सिर्फ परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और कुछ चुनिंदा मेहमान शामिल हुए। लंबे समय से दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन अब दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया है।