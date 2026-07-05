61 की उम्र में आमिर खान ने गौरी स्प्रैट संग की तीसरी शादी, दोनों पूर्व पत्नियां भी हुईं शामिल

Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी है। 61 साल की उम्र में अभिनेता ने अपनी लंबे समय की दोस्त और साथी गौरी स्प्रैट के साथ शादी कर ली। दोनों ने मुंबई के बांद्रा स्थित आमिर खान के घर पर बेहद निजी समारोह में विवाह पंजीकरण कराया, जहां सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त मौजूद रहे। लंबे समय से दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब इस रिश्ते को आधिकारिक रूप से नया नाम मिल गया है।