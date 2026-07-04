2026-27 होगा सिर्फ आलिया भट्ट के नाम? लगातार मेगा फ्रेंचाइजी फिल्मों से मचाने जा रही हैं धमाका

अगर आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स तय समय पर रिलीज होते हैं, तो 2026 और 2027 आलिया भट्ट के करियर के सबसे बड़े सवालों में शामिल हो सकते हैं। बता दें, अलग-अलग जॉनर की फिल्मों और बड़े स्टार्स के साथ उनकी मौजूदगी ये दिखाती है कि वो लगातार अपने फिल्मी सफर को नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रही हैं। अब दर्शकों की नजर इस बात पर रहेगी कि इन फिल्मों के जरिए आलिया बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों पर कितना बड़ा असर छोड़ पाती हैं।