‘अल्फा’ का बॉक्स ऑफिस पर फीका आगाज, ‘पठान’ और ‘वॉर 2’ से पीछे रह गई आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर

Sacnilk के अनुसार, 'अल्फा' ने भारत में 7,534 शो में 9.25 करोड़ रुपये (नेट) कमाए। इससे भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 11.10 करोड़ रुपये हो गया, वहीं, अगर बात की जाए फिल्म के विदेशी ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने विदेशी सिनेमा हॉल्स में करीब 25 करोड़ रुपये कमाए, जिसके चलते फिल्म की अतिरिक्त ग्रॉस कमाई हुई, और पहले दिन का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 16.10 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। हालांकि, मजबूत स्टार पावर और YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होने के बावजूद, 'अल्फा' की ओपनिंग इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों की तुलना में उम्मीद से काफी कम रही है।