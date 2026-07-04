मारकर बाथरूम में दफनाया पति का शव, आगरा की ‘कातिल पत्नी’ को देख याद आई फिल्म ‘दृश्यम’

आगरा में आरोप है कि एक महिला ने पहले अपने पति की हत्या की, फिर शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया और करीब डेढ़ महीने तक उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही। पुलिस की शुरुआती जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिन्होंने इस केस को और भी रहस्यमयी बना दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या सचमुच इस वारदात की पटकथा किसी फिल्म से प्रेरित थी या इसके पीछे कोई और वजह थी?