Alpha Review: दमदार एक्शन-पावरफुल कहानी की मिश्रण है आलिया की ‘अल्फा’, शरवरी वाघ ने किया गजब का काम

समय बीतने के बाद कहानी बदले, रिश्तों और देशभक्ति के इर्द-गिर्द आगे बढ़ती है। आलिया भट्ट का किरदार अपने मिशन के दौरान अनिल कपूर से जुड़ी कई परतों का सामना करता है। इसी बीच खुलासा होता है कि भारतीय सुरक्षा तंत्र में दुश्मन देश का एक खतरनाक एजेंट 'फतेह' वर्षों पहले घुसपैठ कर चुका था और उसने पूरे मिशन को भीतर से प्रभावित किया। दूसरी ओर शरवरी का किरदार भी इस रहस्य और संघर्ष का अहम हिस्सा बनकर उभरता है। फिल्म में एक्शन, इमोशनल रिश्तों और जासूसी मिशन को साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, जहां पारिवारिक टकराव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम एक-दूसरे से जुड़े नजर आते हैं।