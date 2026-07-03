NCP के विरोध के बीच ‘Eetha’ को मिला विठाबाई नारायणगांवकर की बेटी का सपोर्ट, बोलीं- ‘लोग मेरी मां को ईथा कहकर बुलाते थे’

Shraddha Kapoor Eetha Title Controversy: स्त्री एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ईथा' को लेकर चल रही बहस ने एक नया मोड़ ले लिया है। जहां टीजर में मशहूर लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के रूप में श्रद्धा के ट्रांसफॉर्मेशन ने लोगों को प्रभावित किया, वहीं फिल्म का टाइटल चर्चा का विषय बन गया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) ने फिल्म के मेकर्स के 'ईथा' नाम चुनने पर विरोध जताते हुए सवाल उठाए, जबकि बायोपिक का नाम विठाबाई के नाम पर रखा जा सकता था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी कहा गया था कि दिवंगत कलाकार के फॅमिली मेंबर्स भी टाइटल के नाम को लेकर आपत्ति जाता रहे थे। लेकिन अब, विठाबाई की सबसे बड़ी बेटी मंगला बनसोडे करावडीकर ने इस विवाद पर बात की है और परिवार की ओर से बड़ा बयान दिया है।