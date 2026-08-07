श्रद्धा कपूर ( Shraddha Kapoor ) एक भारतीय फ़िल्म अभिनेत्री हैं। यह मुख्य रूप से आशिकी 2 में अपने अभिनय और गानों के कारण जानी जाती हैं। इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत वर्ष 2010 में तीन पत्ती नामक फ़िल्म से की, जिसमें उनके किरदार का नाम अपर्णा खन्ना था। इनका जन्म 3 मार्च 1989 में हुआ था। श्रद्धा का पालन-पोषण मुंबई के न्रजातीय परिवार मे हुआ है। वे अभिनेता शक्ति कपूर ( Shakti Kapoor ) की बेटी हैं। उनके पिता पंजाबी हैं और माँ मराठी हैं। वे भी अपनी माँ की तरह अपने-आप को भी एक मराठी ही मानती हैं। उनके पिता, शक्ति कपुर ( Shakti Kapoor ) और माता शिवांगी कोल्हपुरे कपूर दोनों हिन्दि चलचित्र अभिनेता हैं। वे अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी और निर्देशक तेजस्विनी कोल्हापुरे की भतीजी है। और आशा भोसले और लता मंगेशकर की भव्य भतीजी हैं। उसके बड़े भाई सीधांत कपूर एक पूर्व डिस्को जॉकी और अभिनेता हैं। श्रद्धा की पढ़ाई अमेरिकन स्कुल ऑफ बॉम्बे में हुई है। वहाँ पर वे पुरी श्रद्धा से फूटबॉल और हैंडबॉल खेलती थीं। आगे वे बॉस्टन गयी पढ़ाई करने के लिये पर फेसबूक पर देखने के बाद उत्पादक अंबीका हिन्दुजा ने उनके प्रथम प्रवेश के लिए तीन पत्ती में एक भूमिका के लिए चुना। श्रद्धा कपूर ने प्रथम प्रवेश तीन पत्ती के साथ किया जिसमें अमिताभ बच्चन, बेन किंगसले और आर माधवन अन्य अभिनेता थे। उन्होंने एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई। और इस चलचित्र मे उनका नाम अपर्णा खन्ना था। उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया था पर वह बॉक्स ऑफिस पर उनकी चलचित्र नहीं चली। उनके प्रथम प्रवेश के बाद उन्होंने यश राज फिल्मस के साथ तीन चलचित्र करने का सौदा किया। और टीन कॉमेडी- लव का दी एंड में दिखाई दी। श्रद्धा ने एक किशोर कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई जिस में वह अपने प्रेमी के खिलाफ साज़िश रचती हैं क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। यह चलचित्र भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। इस चलचित्र के लिये मिश्रित समीक्षा मिली पर श्रद्धा कपूर को सकारात्मक समीक्षा मिली। उनकी निष्पदन के लिए उन्हें स्टारबस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। औरंगज़ेब नामक चलचित्र मे यश राज ने मुख्य भूमिका निभाने की प्रस्तुति दी। लेकिन उन्होंने महेश भट्ट की आशिकी २ करने का निर्णय किया जिसके दौरान यश राज फिल्मस के साथ तीन फिल्मों का अनुबंध रद्द हो गया।

और पढ़ें