Weather Update: 14 से 17 अगस्त तक होगी भारी बारिश! उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Weather Update Uttarakhand: उत्तराखंड में आने वाले दिनों में बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से 13 अगस्त 2026 को जारी मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी के मद्देनजर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) ने सभी जिलों को जरूरी सावधानियां बरतने और तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। 14 से 17 अगस्त के बीच प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली और बारिश के तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर की संभावना जताई गई है।\