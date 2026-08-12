कांवड़ मेला 2026 में हरिद्वार पहुंचे करीब 5 करोड़ शिवभक्त, CM धामी ने जताया आभार

CM Pushkar Singh Dhami:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेला-2026 के दौरान हरिद्वार पहुंचे करीब 5 करोड़ शिवभक्तों का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि इस बार देवभूमि उत्तराखंड में श्रद्धा का विशाल स्वरूप देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे कांवड़ियों के साथ सेवा, अनुशासन और व्यवस्थाओं का समन्वय नजर आया। उन्होंने मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में सहयोग देने वाले प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मियों, आपदा प्रबंधन दल, सफाई कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की भूमिका की भी सराहना की।