चमोली में बादल फटने से तबाही, बाढ़ में बहा बेली ब्रिज, एक BRO कर्मचारी लापता होने का दावा, नीती घाटी के गांवों का संपर्क टूटा

Uttarakhand Cloudburst News: उत्तराखंड के चमोली जिले की नीती घाटी में सोमवार शाम बादल फटने के बाद अचानक आए जलसैलाब ने भारी तबाही मचा दी। ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमक नाले में अचानक पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि 123 बीआरटीएफ (BRTF) सुराईथोटा की ओर से बनाया गया वैली ब्रिज पूरी तरह बह गया। इस दौरान कई वाहन भी इसकी चपेट में आए। इस तेज बहाव में एक BRO कर्मचारी के बह जाने की भी सूचना सामने आई है। कर्मचारी की तलाश में SDRF और NDRF समेत राहत एवं बचाव टीमें जुटी हैं। वही, मलारी की ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है।