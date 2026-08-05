जवानों पर झूठा आरोप, फिर कांवड़िया मचाने लगा उत्पात! हरिद्वार में देर रात ड्रामा

Haridwar Kanwariya Misbehave SSB Jawans: धर्मनगरी हरिद्वार में चंडी पुल के पास बीती रात एक कांवड़िए ने जमकर उत्पात मचाया। शिवम नाम के कांवड़िए ने ड्यूटी पर मौजूद SSB और उत्तराखंड पुलिस के जवानों के साथ बदतमीजी की और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेटा समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस वीडियो को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया है। यह घटना देर रात चंडी पुल के पास हरिद्वार-देहरादून नेशनल हाईवे की है।