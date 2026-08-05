‘चंदे का हिसाब दो’ के नारों से गूंजा विधानसभा परिसर, शिवपाल यादव बोले- BJP को जवाब देना होगा

समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार उठाती रहेगी। पार्टी का कहना है कि जब तक सरकार पूरे मामले पर विस्तृत जवाब नहीं देती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है। सत्ता पक्ष की इस खामोशी को देखते हुए यह पूरी तरह से तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सियासी घमासान और भी बढ़ेगा।