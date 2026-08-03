UP विधानसभा का मानसून सत्र: मायावती बोलीं- हंगामे की भेंट न चढ़ जाए यह अति अल्पकालीन सत्र

बसपा सुप्रीमो ने अफसरशाही पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को संविधान की शपथ के प्रति जवाबदेह बनाने और जनकल्याण के लिए उत्तरदायी बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि, विधायिका का संवैधानिक प्रभाव किसी भी तरह से कम न हो। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि लगातार घटते जा रहे इन सत्रों से क्या विधानसभा अपना असली उद्देश्य हासिल कर पाएगी या यह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। मायावती ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती और अफसरशाही पर लगाम कसने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों का गंभीर संसदीय आचरण बहुत जरूरी है।