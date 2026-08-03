यूपी विधानसभा मानसून सत्र आज से, राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, जानिए क्या है पूरी रणनीति

UP Assembly Monsoon Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस बार सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, बिजली संकट, बेरोजगारी, किसानों के लिए खाद की कमी, छात्र आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायकों को विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब देने और सदन के भीतर तथ्यों के साथ अपनी बात रखने के निर्देश दिए हैं।