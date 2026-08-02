Government Jobs: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, कल से शुरू होंगे भर्तियों के आवेदन

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पदानुसार अलग-अलग तय की गई है। इसके लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना या कंप्यूटर में ओ लेवल सर्टिफिकेट होना या फिर संबंधित विषय और क्षेत्र में स्नातक होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार, अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार एक बार आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।