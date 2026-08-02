UP Politics: ’28 लाख बच्चों की पढ़ाई ठप, 1.4 लाख नौकरियां खत्म!’ अखिलेश यादव ने आंकड़े जारी कर सीएम योगी को घेरा

आपको बता दे कि यह पहली बार नहीं जब अखिलेश ने योगी सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीते दिनों दिल्ली में सपा प्रमुख ने कहा था कि देश में प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा UP में 22,000 स्कूल बंद हुए हैं। उन्होंने दावा किया था CM के चुनाव क्षेत्र गोरखपुर में 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। पॉलिटेक्निक और ITI में भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। हायर एजुकेशन में एकतरफ़ा सोच वाले लोग पदों पर बैठे हैं। ये सभी नियुक्तियां किसके कहने पर हो रही हैं? जब BJP के एजेंडे में नौकरी ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके एजेंडे में रिजर्वेशन भी नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, रिजर्वेशन के मुद्दे पर दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है।