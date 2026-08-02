2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UP Politics: ’28 लाख बच्चों की पढ़ाई ठप, 1.4 लाख नौकरियां खत्म!’ अखिलेश यादव ने आंकड़े जारी कर सीएम योगी को घेरा

Schools Closed: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि पिछले 10 सालों में BJP सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Aug 02, 2026

Akhilesh Yadav

सपा प्रमुख अखिलेश यादव - Photo ANI

Akhilesh Yadav Attack On BJP Education Policy: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव के अनुसार, मर्ज के नाम पर कुल 26,386 स्कूल बंद किए गए हैं।

बच्चों के नामांकन में आई भारी कमी

अखिलेश यादव ने दावा किया कि इन स्कूलों के बंद होने से बच्चों के नामांकन में करीब 28 लाख की कमी आई है। इनमें पीडीए, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लगभग 25 लाख बच्चे शामिल हैं, जबकि केवल पीडीए वर्ग के नामांकन में 16 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि स्कूलों की संख्या में 62 हजार की कमी आई है।

सरकारी नौकरिया भी खत्म कर रही बीजेपी सरकार

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि स्कूल बंद होने से सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही, बल्कि भाजपा सरकार सरकारी नौकरियां भी खत्म कर रही है। कक्षा एक से आठवीं तक के शिक्षकों के पदों में एक लाख 40 हजार की कमी आई है। प्रदेश में फिलहाल 81 हजार शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। उन्होंने याद दिलाया कि समाजवादी सरकार के समय प्रदेश में 1,13,938 प्राथमिक स्कूल थे।

सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी में हुई स्कूल बंद

अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा स्कूल बंद होने वाले जिलों का जिक्र करते हुए बताया कि लखीमपुर खीरी में 758, सीतापुर में 750 और प्रयागराज में 638 स्कूल बंद हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने क्षेत्र गोरखपुर में भी करीब 500 प्राइवेट स्कूल बंद होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर ये आंकड़े गलत हैं तो सरकार से पूछ लिया जाए। अखिलेश यादव के इन आरोपों से विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

अखिलेश ने पहले भी उठाया था स्कूल बंद का मुद्दा

आपको बता दे कि यह पहली बार नहीं जब अखिलेश ने योगी सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीते दिनों दिल्ली में सपा प्रमुख ने कहा था कि देश में प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा UP में 22,000 स्कूल बंद हुए हैं। उन्होंने दावा किया था CM के चुनाव क्षेत्र गोरखपुर में 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। पॉलिटेक्निक और ITI में भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। हायर एजुकेशन में एकतरफ़ा सोच वाले लोग पदों पर बैठे हैं। ये सभी नियुक्तियां किसके कहने पर हो रही हैं? जब BJP के एजेंडे में नौकरी ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके एजेंडे में रिजर्वेशन भी नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, रिजर्वेशन के मुद्दे पर दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 03:32 pm

Published on:

02 Aug 2026 03:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: ’28 लाख बच्चों की पढ़ाई ठप, 1.4 लाख नौकरियां खत्म!’ अखिलेश यादव ने आंकड़े जारी कर सीएम योगी को घेरा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Politcs: 45 सीटों पर प्रभारियों सूची जारी करने के बाद अब सपा के वोट बैंक पर चंद्रशेखर की नजर?

UP Politcs After releasing list of incharges for 45 seats is Chandrashekhar now eyeing sp vote bank
लखनऊ

‘मुसलमानों ने यादवों को पीटा’, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से पूछा सवाल, कहा- इस मुद्दे पर अब क्यों नहीं बोल रहे

Akhilesh Yadav
यूपी न्यूज

ओवैसी के गठबंधन प्रस्ताव पर यूपी के मंत्री का पलटवार, बोले- विपक्ष मुद्दों पर बहस से बच रहा है

op rajbhar on owaisi alliance sp congress up politics
लखनऊ

सपा विधायक इंद्राणी वर्मा के साथ हुआ हादसा; बहराइच में नीलगाय से टकराकर चकनाचूर हुई कार

Apex School Bahraich, SP MLA Indrani Varma, Bahraich road accident, UP News, Nilgai accident, Samajwadi Party, Kaiserganj accident, Bhinga MLA, UP Road Accident, सपा विधायक इंद्राणी वर्मा, बहराईच सड़क दुर्घटना, यूपी न्युज, नीलगाय दुर्घटना, समाजवादी पार्टी, भिनगा विधायक, सड़क दुर्घटना
लखनऊ

बसपा ने पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ और रणधीर बेनीवाल को किया निष्कासित, मायावती ने कार्यकर्ताओं से की सावधान रहने की अपील

bsp mission 2027 mayawati targets opposition parties dalit vote bank up chunav
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.