UP में बंद हो गए 22 हजार प्राइमरी स्कूल, CM के गोरखपुर में 500 ताले! अखिलेश यादव का मोदी-योगी सरकार पर बड़ा हमला

Akhilesh Yadav On UP Primary Schools Closure: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने मोदी-योगी सरकार पर शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लापरवाही और भेदभाव का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। दिल्ली में अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि पूरे देश में प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 22 हजार प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में ही 500 प्राइमरी स्कूलों पर ताले लग गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटरमीडिएट स्कूलों में दाखिले नहीं हो रहे हैं, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में भी सीटें खाली पड़ी हैं।