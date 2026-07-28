Kanpur News: मां बनी दुश्मन! छात्रा का आरोप- पढ़ाई छोड़ने का दबाव, छेड़छाड़ और धमकियों से हुआ जीना मुश्किल

Kanpur Student Harassment Case: कानपुर के पनकी क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा ने अपनी ही मां समेत तीन लोगों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, मारपीट, छेड़छाड़ तथा जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि उसे लगातार पढ़ाई छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। मामले में पहले शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाने के बाद पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पनकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।