Kanpur News: इश्क, साजिश और कत्ल, पत्नी की हत्या कर शव यमुना में फेंकने वाले पति-साली को उम्रकैद

मामला रैना थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, रैना के कटरी निवासी शैलेंद्र उर्फ शैलेश की शादी अप्रैल 2017 में फतेहपुर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर गांव निवासी सुनेना से हुई थी। शादी के बाद दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन इसी बीच शैलेंद्र के अपनी साली मैना देवी से अवैध संबंध हो गए। बताया गया कि सुनेना इस रिश्ते का लगातार विरोध करती थी। इसी बात से नाराज होकर शैलेंद्र ने मैना देवी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद सबूत मिटाने के इरादे से शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया।