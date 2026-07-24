IIT Kanpur की नई पहल: फ्रेशर्स की हर परेशानी सुनेंगे, ‘अम्मा’ और ‘बापू’

आईआईटी कानपुर परिसर में नए छात्र-छात्राएं पहुंच चुके हैं और उन्हें हॉस्टल भी आवंटित कर दिए गए हैं। संस्थान की ओर से आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में छात्रों को बताया गया कि यदि उन्हें पढ़ाई, हॉस्टल, कैंपस जीवन या किसी अन्य प्रकार की परेशानी होती है तो वे सबसे पहले अपने 'अम्मा' और 'बापू' से संपर्क करेंगे। दोनों सीनियर छात्रों की जिम्मेदारी होगी कि वे नए विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनें और उनका समाधान कराने में सहयोग करें। संस्थान का मानना है कि नए छात्र अक्सर शुरुआती दिनों में झिझक महसूस करते हैं। ऐसे में सीनियर छात्रों के मार्गदर्शन से उन्हें मानसिक संबल मिलेगा और वे आसानी से संस्थान के माहौल में घुल-मिल सकेंगे।