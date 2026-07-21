Kanpur News: IIT कानपुर की बड़ी खोज: वैक्सीन को कई गुना असरदार बना सकता है EP67, वैज्ञानिकों ने खोला इसका पूरा राज

EP67 एक संभावित एडजुवेंट (Adjuvant) है। एडजुवेंट वह पदार्थ होता है, जिसे वैक्सीन में मिलाकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत बनाया जाता है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने पहली बार यह स्पष्ट किया है कि EP67 शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को किस प्रकार सक्रिय करता है और बिना अनावश्यक सूजन बढ़ाए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। इस खोज से भविष्य में नई पीढ़ी की वैक्सीन और इम्यून सिस्टम आधारित दवाओं के विकास का रास्ता आसान हो सकता है।