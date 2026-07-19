‘सॉरी पापा’ BTech टॉपर ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- 50 बार प्रयास करने पर नहीं मिली सरकारी नौकरी

पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना गोविंद नगर के गुजैनी इलाके की है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय आनंद के रूप में हुई है। घटना के वक्त आनंद अपने तीन मंजिला घर में अकेला था, जबकि उसका परिवार बड़े भाई अमित की शादी तय करने के लिए बिहार गया हुआ था। घर में काम करने वाली महिला जब वहां पहुंची और आनंद के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो... अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद उसने पड़ोसियों और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो आनंद का शव छत के पंखे से लटकता मिला।