Kanpur News:चेकिंग से बचने को भागी ब्रेजा, पुलिस पर की फायरिंग, मुठभेड़ के बाद गोवंश वध के दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, बाबा कुआं चौकी क्षेत्र में उपनिरीक्षक विश्व प्रकाश पाण्डेय अपनी टीम के साथ शिवराजपुर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान शिवली की ओर से तेज रफ्तार काले रंग की ब्रेजा कार आती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक कार को तेज गति से भगाकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस टीम ने कार का पीछा शुरू कर दिया। जादेपुर घस्सा गांव जाने वाले मार्ग पर चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क से नीचे उतर गया। कार रुकते ही उसमें सवार दो युवक उतरकर भागने लगे। पुलिस के करीब पहुंचने पर दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और उन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया।