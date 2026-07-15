Kanpur News: सऊदी अरब से लौटते ही भाई के साथ मिलकर सफाईकर्मी का अपहरण, बंधक बनाकर पीटा, दोनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, झंडा चौराहा, बर्रा निवासी 50 वर्षीय राकेश नगर निगम में संविदा सफाई कर्मचारी हैं और मसवानपुर क्षेत्र में सफाई का कार्य करते हैं। मंगलवार को दोनों आरोपी सबसे पहले राकेश के पुराने घर बेकनगंज पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसके बाद दोनों बर्रा स्थित उसके वर्तमान घर पहुंचे। वहां भी राकेश नहीं मिला तो दोनों सीधे मसवानपुर पहुंचे, जहां वह ड्यूटी कर रहा था।आरोप है कि दोनों भाइयों ने राकेश को जबरन अपाचे बाइक पर बैठाया और अपने साथ कोयला नगर ले गए।