चौराहे का नाम ‘तिरंगा’ रखा तो घर पहुंची पुलिस? युवक ने लगाए मारपीट और सीसीटीवी तोड़ने के आरोप,वीडियो वायरल

Tiranga Chauraha Kanpur Controversy: कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में एक चौराहे का नाम 'तिरंगा चौराहा' रखने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस और युवक के बीच गंभीर आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। युवक ने आरोप लगाया है कि नामकरण का विरोध होने के बाद शनिवार रात पनकी रोड चौकी इंचार्ज अपने साथी दरोगा के साथ उसके घर पहुंचे, जहां उसके साथ मारपीट की गई और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया है।