13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

चौराहे का नाम ‘तिरंगा’ रखा तो घर पहुंची पुलिस? युवक ने लगाए मारपीट और सीसीटीवी तोड़ने के आरोप,वीडियो वायरल

Kanpur News:कानपुर के कल्याणपुर में 'तिरंगा चौराहा' नामकरण को लेकर विवाद गहरा गया। युवक ने पनकी रोड चौकी इंचार्ज पर घर में घुसकर मारपीट और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का आरोप लगाया। वायरल वीडियो के बाद डीसीपी पश्चिम ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए।
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Jul 13, 2026

Kanpur News

कल्याणपुर के पनकी रोड स्थित तिरंगा चौराहा - फोटो स्रोत: पत्रिका

Tiranga Chauraha Kanpur Controversy: कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में एक चौराहे का नाम 'तिरंगा चौराहा' रखने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस और युवक के बीच गंभीर आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। युवक ने आरोप लगाया है कि नामकरण का विरोध होने के बाद शनिवार रात पनकी रोड चौकी इंचार्ज अपने साथी दरोगा के साथ उसके घर पहुंचे, जहां उसके साथ मारपीट की गई और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया है।

तिरंगा चौराहा नामकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद

पनकी रोड स्थित सीएनजी चौराहे के पास रहने वाले रिंकू सिंह का कहना है कि उनके घर के पास विकसित हो रहे चौराहे का नाम उन्होंने 'तिरंगा चौराहा' रखा था। उनका आरोप है कि क्षेत्र के कुछ लोगों ने इस नाम का विरोध किया। इसी विवाद के बाद शनिवार रात हालात और बिगड़ गए।

रिंकू सिंह का आरोप है कि पनकी रोड चौकी इंचार्ज विपिन मोरल और दरोगा वरुण उनके घर पहुंचे। उन्होंने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की, जबकि साथ मौजूद पुलिसकर्मी ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उनका कहना है कि घटना के दौरान बनाए गए वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

वायरल वीडियो के बाद बढ़ी हलचल

घटना से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल तेज हो गई। स्थानीय लोगों के बीच भी इस घटना को लेकर चर्चा बनी हुई है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि पत्रिका.कॉम नहीं करता है।

पुलिस का पक्ष भी आया सामने

डीसीपी पश्चिम एस. एम. कासिम आबिदी ने बताया कि रिंकू सिंह के खिलाफ स्थानीय नेता सहित कई लोगों ने शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वह चौराहे का नाम बदलकर क्षेत्र में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ शांति भंग की आशंका में चालान किया था।

डीसीपी के अनुसार, युवक द्वारा पुलिसकर्मियों पर लगाए गए घर में घुसकर मारपीट और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 01:35 pm

Published on:

13 Jul 2026 01:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / चौराहे का नाम ‘तिरंगा’ रखा तो घर पहुंची पुलिस? युवक ने लगाए मारपीट और सीसीटीवी तोड़ने के आरोप,वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

LLB छात्र ने खुद को अधिवक्ता बताकर महिला को फंसाया, अश्लील वीडियो से वर्षों तक करता रहा ब्लैकमेल, गिरफ्तार

Fake Advocate, Kanpur
कानपुर

कानपुर में खड़े ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, दो मासूम समेत तीन की मौत, कई घायल

kanpur scorpio truck collision
कानपुर

Weather Update : कानपुर मंडल पर मानसून मेहरबान, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं तेज हवाओं का खतरा

Kanpur Weather, Kanpur Heatwave, Uttar Pradesh Weather Forecast, IMD
कानपुर

कानपुर होटल सुसाइड केस: पहचान छुपाकर पहुंचे थे कमरा लेने, आधार कार्ड ने खोली थी प्रेमी-प्रेमिका की पोल

Kanpur crime
कानपुर

Kanpur News: एक क्लिक और खाते से ₹21.29 लाख गायब, कानपुर में Video KYC के बहाने साइबर ठगों ने डॉक्टर को लगाया चूना

Kanpur Cyber Fraud
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.